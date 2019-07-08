ЗВЕЗДЫ

Регина Тодоренко решила отказаться на отдыхе от макияжа

Также телеведущая сообщила о первых в ее жизни веснушках.

Регина Тодоренко решила отказаться на отдыхе от макияжа
Регина Тодоренко / Global look press

Совсем недавно Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов устроили роскошную свадьбу в итальянском Сорренто. Звездная пара поженилась около года назад, но торжество решено было отложить из-за беременности Регины.

Несколько дней после свадьбы, на которую, по слухам, было потрачено около семи миллионов рублей, пара провела в Италии. Затем артисты улетели на греческий курорт. Именно там у Тодоренко впервые появились на лице веснушки, о чем она радостно сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«Первый раз в жизни на моем носу и щеках проступили веснушки. О, как же я о них мечтала», — подписала телеведущая фотографию, на которой она предстала полностью без макияжа. Судя по всему, Регина решила полностью отказаться от косметики на отдыхе.

Напомним, ранее от макияжа в отпуске отказалась Анна Семенович и совсем не постеснялась продемонстрировать поклонникам свою естественную красоту.

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Регина Тодоренко решила отказаться на отдыхе от макияжа
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