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Виктория Дайнеко устроила фотосессию на морском берегу

Не купальник, а аксессуар в формы звезды вызвал повышенный интерес подписчиков.

Виктория Дайнеко устроила фотосессию на морском берегу
Виктория Дайнеко/instagram.com

Певица Виктория Дайнеко проводит отпуск в Турции.  Звезда не теряет времени даром и не только отдыхает на морском берегу в Соргуне: Виктория успела провести фотосессию, показав себя в очередной раз в купальнике во всей красе.

Интересно, что на этот раз подписчиков заинтересовали не стройные формы знаменитости, а шляпа, в которой она снималась. К черному слитному купальнику Виктория добавила настолько эффектный черный же аксессуар, что уже ни на что другое поклонники не обратили внимания.

Пост Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram и получила массу комментариев. «Всегда думала, как такую огромную шляпу перевозить в багаже?», «Вика, вы естественная, без фильтров и силикона. Оставайтесь всегда такой!», «Шляпа украшает, на вас приятно смотреть», «Шляпка супер!», «Виктория Петровна, вы не отразимы», «Шляпа – просто круть!» — обратились к звезде фанаты.

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Виктория Дайнеко устроила фотосессию на морском берегу
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