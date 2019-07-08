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Флорист раскрыла «тайну» цветка принца Чарльза на крестинах внуков

Принц Уэльский на все церемонии таинства крещения выбирает одну и ту же бутоньерку.

Флорист раскрыла «тайну» цветка принца Чарльза на крестинах внуков
Принц Чарльз носит цветы в бутоньерке из своего сада. Фото: Global Look Press

В субботу, 6 июля, состоялись крестины сына принца Гарри и Меган Маркл. И хотя все взоры в большей степени были устремлены на молодых родителей и Арчи, вниманием не был обделен ни один из членов королевской семьи, присутствовавших на церемонии.

На традиционном семейном портрете, сделанном после мероприятия, досужие эксперты по языку всласть промыли косточки принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, обвинив их в нежелании присутствовать на крестинах.

Досталось на орехи и Букингемскому дворцу, который в спешке перепутал сестер принцессы Дианы в подписи к фото.

Малой кровью отделался лишь принц Чарльз — дотошных интернет-сыщиков заинтересовал вопрос: почему на всех крестинах внуков в бутоньерке у венценосного дедушки всегда один и тот же цветок.

Выяснилось, что гвоздика — это любимый сезонный цветок принц Чарльза и он выращивает ее у себя в саду. Единственный раз, когда он не смог появиться с этим аксессуаром, были крестины принца Джорджа в октябре 2013 — к тому времени она просто отцвела.

Кроме этого флорист из фирмы Lavender Green Flowers разъяснила, что означает гвоздика на языке цветов.

«Слово «гвоздика» — dianthus — произошла от греческого слова «dios» — Бог и «anthos» — цветок, что в переводе значит «цветок Бога» или «божественный цветок». Кроме этого, согласно поверью, он символизирует материнство и вечную любовь», — рассказала специалист изданию Hello!.

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Британская королевская семьяКрестины Арчипринц Чарльзцветы

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Флорист раскрыла «тайну» цветка принца Чарльза на крестинах внуков
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