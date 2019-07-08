Мадонна пересела с авто на электромотобайк

16 августа Мадонна отметит 61 год. Звезда демонстрирует не только отличную физическую форму, ее стиль жизни подтверждает, что можно оставаться в тренде и идти в ногу со временем в любом возрасте. Так, на своей странице в социальной сети поп-дива показала, что предпочитает экологически чистый вид транспорта, электромотобайк, обычным автомобилям.

Мадонна лихо прокатилась на байке и подписала видео: «Мадам – велосипедистка!».

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Известно, что у звезды огромный парк авто. Среди любимых марок певицы Audi A8, Mercedes-Benz CLK, BMW 7, Mini Cooper S, Maybach 62. Но с определенного момента Мадонна, которая является приверженцем здорового образа жизни, начала сама крутить педали, отдавая предпочтение велосипедам. Папарацци не раз снимали певицу верхом на байках. Своим примером она вдохновляет и детей. С подачи мамы байки очень полюбил и сын певицы Рокко.