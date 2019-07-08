Пугачева в День семьи пообедала с семьей Николаева без Галкина

70-летняя Алла Пугачева вместе с 5-летними близнецами Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале. Ни для кого не секрет, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса на протяжении долгих лет дружит с композитором Игорем Николаевым. Артистке удалось найти общий язык и с молодой супругой певца — Юлией Проскуряковой. Возлюбленная музыканта младше своего избранника на двадцать три года, однако значительная разница в возрасте не помешала им построить гармоничные отношения и завести общего ребенка — дочку Веронику.

На личной страничке в Instagram Игорь Николаев поделился фотоотчётом дружеской встречи с Примадонной. Примечательно, что Алла Борисовна провела время с семьей композитора без своего супруга — шоумена Максима Галкина.

«С любимой @alla_orfey на дружеском обеде!!! Отлично посидели», — отметила супруга певца Юлия Проскурякова. «Ура! Сезон открыт! Макс, ждем тебя!» — вторит словам возлюбленной Игорь Николаев.

Ранее Алла Борисовна принимала гостей в своем особняке в подмосковной деревне Грязь. На вечеринку к Примадонне пришла Светлана Лобода, Игорь Гуляев, Александр Ревва с супругой Анжеликой.