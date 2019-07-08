«Ем все, что вижу»: Гагарина в отпуске не сдерживает себя в желаниях

Полина Гагарина в свое время много трудилась, чтобы похудеть. Она проявила силу воли и теперь является одной из самых стройных и грациозных девушек на российской эстраде. Певица не так давно отправилась отдыхать с семьей в Грецию. Там артистка решила полностью расслабиться и набраться сил для новых выступлений. В отпуск артистка взяла не один комплект купальников, поэтому радует поклонников пляжными снимками.

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В первый день отдыха на курорте Полина облачилась в цветное бикини. Тогда подписчики ее страницы в Instagram отметили, что певица перестаралась с диетами и выглядит слишком худой. На другом снимке она предстала в трендовом купальнике с завышенной талией, но снова столкнулась с упреками и критикой. «Я вас обожаю, мои чудесные подписчики! Какие же комментарии! Доска, кожа да кости, купальник вам не тот, зачем это постить! Вот прям читаю и душа радуется», — ответила хейтерам артистка.

А в этот понедельник Гагарина заверила, что не ограничивает себя в еде. «Ем всё, что вижу», — заявила она на очередной комментарий в соцсети, касающийся ее рациона питания в отпуске. Однако некоторые фанаты решили, что певица все же слукавила. Они уверены: вредную пищу она не употребляет. На снимке артистка предстала в черном топе и джинсовых мини-шортах, которые только подчеркнули подтянутый пресс знаменитости и ее стройные ноги.

«Полечка, как всегда прекрасна», «Какая худышка», «Безумно красивая, богиня», — прокомментировали пост подписчики. Полина в свою очередь призналась, что неплохо знает греческий язык. «За эти 3 дня вспомнила много слов! Но акцента нет, это все отмечают, мне приятно. Греция — мой второй дом, я тут «из детства»!» — поделилась певица. Добавим, что даже в отпуске она не пропускает тренировок. Каждое ее утро начинается с похода в спортзал вместе с тренером.