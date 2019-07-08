Таисия Вилкова летний отпуск провела в Карелии

23-летняя звезда российского кино, которая приобрела известность, снявшись в сериале «Деффчонки» и киноэпопеи «Гоголь», решила провести середину лета не на зарубежных курортах, а отправившись в озерную часть Республики Карелия на северо-западе России.

О планах на отпуск Таисия недавно сообщила на своей странице в Instagram, обратившись к подписчикам с вопросом, где, по их мнению, лучше устроиться с друзьями на отдых.

«Поделитесь, пожалуйста, куда ехать в Карелии? Где останавливаться? Может быть есть какие-то авторские туры? Чтобы не туризм, а по красоте, ну, если вы понимаете, о чем я», — написала Таисия и получила массу рекомендаций от поклонников: «Рускеала, Кивач (водопад), Гирвас (древний вулкан), Валаам, Кижи», «Можно купить тур и сплавляться по рекам», «Город Медвежьегорск, не пожалеете. «Городище, так и называется! Место, с которого отрывается потрясающий вид на красоты Карелии. Но готовьте обувь, потому что придется подниматься по лесу в гору», — оставили комментарии знатоки края.

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Сегодня Таисия опубликовала видео, которое подтверждает, что актриса и ее друзья хорошо обустроились и чувствуют себя на отдыхе великолепно. Вилкова сняла видео с подругой, актрисой Настей Мытражик, с которой она вместе работает в Театре имени Пушкина, на берегу широкого озера. В Карелии сейчас солнечно, девушки явно с удовольствием купаются и хорошо проводят время.