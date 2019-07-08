ЗВЕЗДЫ

Таисия Вилкова летний отпуск провела в Карелии

Актриса решила провести каникулы на северо-западе России.

Таисия Вилкова летний отпуск провела в Карелии
Таисия Вилкова/instagram.com

23-летняя звезда российского кино, которая приобрела известность, снявшись в сериале «Деффчонки» и киноэпопеи «Гоголь», решила провести середину лета не на зарубежных курортах, а отправившись в озерную часть Республики Карелия на северо-западе России.

О планах на отпуск Таисия недавно сообщила на своей странице в Instagram, обратившись к подписчикам с вопросом, где, по их мнению, лучше устроиться с друзьями на отдых.

«Поделитесь, пожалуйста, куда ехать в Карелии? Где останавливаться? Может быть есть какие-то авторские туры? Чтобы не туризм, а по красоте, ну, если вы понимаете, о чем я», — написала Таисия и получила массу рекомендаций от поклонников: «Рускеала, Кивач (водопад), Гирвас (древний вулкан), Валаам, Кижи», «Можно купить тур и сплавляться по рекам», «Город Медвежьегорск, не пожалеете. «Городище, так и называется! Место, с которого отрывается потрясающий вид на красоты Карелии. Но готовьте обувь, потому что придется подниматься по лесу в гору», — оставили комментарии знатоки края.

Сегодня Таисия опубликовала видео, которое подтверждает, что актриса и ее друзья хорошо обустроились и чувствуют себя на отдыхе великолепно. Вилкова сняла видео с подругой, актрисой Настей Мытражик, с которой она вместе работает в Театре имени Пушкина, на берегу широкого озера. В Карелии сейчас солнечно, девушки явно с удовольствием купаются и хорошо проводят время.

View this post on Instagram

Чего бы хотела @nastya_mytrazhuk

A post shared by Таисия Вилкова, 22 (@taisiyavilkova) on

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Отдых в КарелииТаисия Вилкова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Таисия Вилкова летний отпуск провела в Карелии
Интересно?
Поделись с друзьями: