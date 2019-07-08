Стильный образ: Пугачева отметилась в розовом вязаном свитере

Уже по традиции лето Алла Пугачева вместе с семьей проводит в Юрмале. Певица привлекла к себе внимание сразу в день приезда, так как в СМИ активно обсуждался ее «звездный» отъезд из Москвы. Примадонна на перрон Рижского вокзала въехала на машине, чем вызвала негативные обсуждения в Сети. Не исключено, что в итоге ей будет выписан административный штраф после тщательной проверки ситуации ГИБДД. Впрочем, событие со временем теряет актуальность, тем более певица в виртуальном пространстве достаточно позитивно делится своим отдыхом в Прибалтике. Вместе с Максимом Галкиным и детьми артистка побывала не только на море, но и на концерте «Тодес».

На минувших выходных Алла Борисовна впервые вышла в прямой эфир в Instagram вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле. Они общались, сидя перед ноутбуком. Поклонники заметили, что певица нарушила данное самой себе обещание и снова начала курить сигареты. По всей видимости, звезда возвращается к пагубной привычке, когда рядом нет наследников, чтобы не подавать им плохой пример.

А в понедельник Пугачева встретилась со своими близкими друзьями — Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой. На снимке, который Примадонна разместила в соцсети, она запечатлена в нежно-розовом вязаном свитере. Она позирует за столом, на котором стоят прохладительные напитки и различные блюда. Рядом с ней сидит Николаев в черном джемпере, а Проскурякова в белой блузке стоит рядом. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы», — написала Алла Борисовна.

Похоже, что она устроила застолье вместе с друзьями на веранде с камином. Они отметили небольшим пиром День семьи, любви и верности. Поклонники восхитились тем, как выглядит Пугачева. Они заверили, что 70-летняя певица выглядит эффектнее Юлии, которая моложе нее на 34 года. «Алла Борисовна прекраснее Юли», «Юля не в своей тарелке!», «Проскурякова как ровесница Аллы Борисовны стала», «Тот случай когда Юля уже постарела…а Алла Борисовна все молодеет», — высказались пользователи.