«Вдвоем всегда веселее»: Канделаки поздравила мужа с Днем семьи

Пять лет Тина Канделаки счастлива с бизнесменом Василием Бровко. К нему Тина трогательно обратилась в День любви, семьи и верности, который сегодня, 8 июля, отмечается в России.

Поздравляя мужа с праздником, Тина начала издалека, вспомнив свой любимый сериал Humans, в котором даже роботы, обретя независимость рассудка, захотели объединяться с себе подобными.

«Человек — существо крайне одинокое. Мы всю жизнь стремимся найти свою вторую половину, чтобы слушать и быть услышанными… Без семьи невозможен никакой успех, никакая карьера, никакое счастье. Если у вас уже есть семья — берегите ее! И не медлите соединиться, если уже нашли своего человека. Вдвоем, поверьте, веселее всегда. Даже просто поесть и выпить», — написала Тина под черно-белым снимком в Instagram, на котором стоит, тесно прижавшись к мужу, положив руку ему в карман.

В своем послании Канделаки поздравила не только супруга, но и всех подписчиков, а те в свою очередь написали добрые слова в адрес Тины и друг друга. «Праздник, вообще, замечательный!», «Берегите своих близких! Они самое ценное, что есть в нашей жизни!», «Как все правильно сказали, Тина», «Всех с праздником»— прокомментировали пост поклонники пары.

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Напомним, Василий Бровко — второй муж звезды. С первым супругом, художником Андреем Кондрахиным, Тина рассталась в 2010 году. От Кондрахина у Канделаки двое детей — 19-летняя Мелания и 18-летний Леонтий.