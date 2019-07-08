Группа «На-На» сняла в новом клипе девушку, похожую на Диану Шурыгину

На днях группа «На-На» презентовала новый клип «Считаю медленно до 100». В видеоролике «нанайцы» предстали в образе спортсменов, которые занимаются синхронным плаванием в бассейне. А в роли тренера выступила девушка, которая, как отметили в сети, точь-в-точь похожа на Диану Шурыгину.

Ее появление в клипе вызвало у многих поклонников группы недоумение. Они оказались недовольны тем, что именно якобы скандально известная дива, получившая известность в связи с историей с изнасилованием, появилась в клипе в компании четырех взрослых мужчин.

За три дня видео набрало почти 2000 дизлайков и всего 549 отметок «нравится». Почти 600 человек оставили под новой работой «На-На» комментарии, многие из которых – негативные. «Шурыгина в компании четверых голых мужиков – что может быть хуже?» — отметил один из пользователей.

Впрочем, нашлись и те, кому клип «На-На» понравился. Они оценили подтянутые фигуры солистов группы, а также их усилия по созданию ролика. Музыканты в течение целого месяца тренировались под руководством многократной чемпионки Европы и России по синхронному плаванию Ирины Мазуровой, пишет «Комсомольская правда«.

Добавим, что PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин возможное участие в клипе Дианы Шурыгиной пока не прокомментировал.

Диана Шурыгина три года назад появилась в эфире программы Андрея Малахова. Она обвинила в изнасиловании своего знакомого Сергея Семенова. По словам девушки, тот принудил ее к интимной близости после того, как она перебрала спиртного.

Зрители программы разделились на два лагеря: одни поддержали Диану, а другие решили, что она оговорила молодого человека. Семенов был осужден на три года колонии строгого режима, но освободился досрочно за примерное поведение. Новая встреча враждующих сторон также состоялась в эфире ток-шоу Малахова. Молодой человек заявил, что сделал для себя выводы, но извиняться перед Дианой не стал. Он также рассказал, что встретил новую возлюбленную и живет вместе с ней.

Диана, в свою очередь, два года назад вышла замуж за оператора первого канала Андрея Шлянина. Недавно стало известно, что пара переехала жить в новую квартиру, расположенную в многоквартирном элитном комплексе на севере Москвы. В соседях у девушки звезды отечественного шоу-бизнеса: Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.