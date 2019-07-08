Жена, дети и кролики: Павел Воля показал, как проводит время на Розе Хутор

Как оказалось, компанию с артистом разделили не только жена Ляйсан Утяшева и их дети, сын Роб и дочь София, но и ушастые друзья — длинноухие белые кролики.

«Они стали подходить сами, чтобы сфотографироваться. Скоро начнут просить отмечать их на фотках. Животные)», — подписал Воля совместное портретное фото с кроликом в Instagram.

Подписчики обрадовались возможности подшутить над забавным кадром: «А как похожи!», «Все животные на Волю хотят», «Скоро кролики будут просить, чтобы из «пролайкали», «Ну, что за славная парочка!»

Ранее в аккаунте Ляйсан появлялись и другие фото с отдыха. Утяшева отметила, что они впервые собрались в семейном лагере с родственниками и друзьями. Вместе с детьми пара поднималась в горы, спускалась к водопадам и каталась на электровелосипедах. Утяшева призналась, что чувствует себя в горах как в летнем лагере времен детства.