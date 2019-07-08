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«Слишком молод»: Адам Сэндлер скорбит о смерти «экранного сына»

Звезда канала Disney Channel Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет.

«Слишком молод»: Адам Сэндлер скорбит о смерти «экранного сына»
Адам Сэндлер горюют о смерти Камерона Бойса. Фото: instagram.com/adamsandler/

Адам Сэндлер опубликовал пост, в котором почтил память Камерона Бойса. Актер скончался в воскресенье, 7 июля в возрасте 20 лет.

Звезда канала Disney Channel сыграл экранного сына Сэндлера по имени Ким Федер во франшизе «Взрослые».

Камерон умер во сне. Причиной смерти стало патологическое заболевание.

В Instagram Сэндлера после печальных сообщений в прессе об уходе из жизни молодого артиста появился пост, в котором его старший коллега по цеху выразил родным Бойса свои соболезнования.

Адам опубликовал пронзительный портрет Камерона в черно-белой эстетике.

«Слишком молодой. Слишком милый. Слишком забавный. Просто самый прекрасный, одаренный и лучший парень на свете. Любил этого мальчишку, который так заботился о своей семье. Заботилася о мире», — написал убитый горем актер.

«Спасибо тебе, Камерон, за все, что ты нам дал. Тебя так много ждало впереди. Наши сердца разбиты. Шлю свои соболезнования твоей семье. Мысленно с ними», — завершил он свое скорбное послание.

Отметим, что Сэндлер познакомился с Бойсом в 2010 году, когда тому было десять лет. На протяжении всего этого времени экранных отца с сыном связывала теплая дружба.

Ранее родители покойного обратились к прессе с просьбой не докучать им вопросами в это трудное для них время, когда они скорбят о потере своего сына, брата и внука.

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«Слишком молод»: Адам Сэндлер скорбит о смерти «экранного сына»
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