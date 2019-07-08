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Семейное видео: Нюша поделилась разговором с подросшей дочкой

Певица призналась, что ее 8-летняя наследница уже проявляет характер.

Семейное видео: Нюша поделилась разговором с подросшей дочкой
Нюша. фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша в ноябре 2018 года впервые стала мамой. Она родила дочку своему возлюбленному Игорю Сивову. Девушка предпочла рожать в Майами, где и провела первые месяцы в новом статусе. Лишь в феврале она вернулась на родину и вскоре приступила к работе. Теперь звезда совмещает материнство с карьерой. Более того, она успевает выпускать свою коллекцию одежды и устраивать модные фотосессии.

Нюша кормила малышку грудью, отказавшись от искусственного прикорма. Также она прививает малышке любовь к музыке, ставя ей различные композиции в наушниках. Пока лицо крохи артистка скрывает, но иногда делится фото и видео с ней в соцсети. Так в День любви, семьи и верности певица опубликовала ролик, который сняла утром. На кадрах ее дочка запечатлена на детском стульчике. Она внимательно разглядывает книжку с картинками.

Нюша рассмеялась, когда заметила, что кроха держит книжку верх ногами. Когда она ее перевернула, то девочка закричала. «Ой, все, держи, держи», — сказала девушка. «Утренний характер», — также написала она. По всей видимости, ребенок не дает скучать членам своей семьи.

Дочка Нюши
Дочка Нюши. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Напомним, что сейчас Нюша отдыхает с близкими за границей. Она то и дело публикует снимки в купальнике. Певице удалось быстро прийти в форму после родов. Ранее она признавалась, что не сразу начала заниматься собой, а первые две недели и вовсе даже не задумывалась над тем, чтобы идти в спортзал. «Постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — заверяла артистка.

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Семейное видео: Нюша поделилась разговором с подросшей дочкой
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