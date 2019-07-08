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«Крутить и дышать!»: Билан заделался в велосипедисты

Певец призвал поклонников крутить педали и дышать воздухом.

«Крутить и дышать!»: Билан заделался в велосипедисты
Дима Билан/instagram.com

Дима Билан в последнее время стал заботиться о своем здоровье и вести правильный образ жизни. Артист советует это делать и своим многочисленным поклонникам. На своей странице в Instagram певец опубликовал фотографию, где позирует на велосипеде у плаката с Борисом Пастернаком. «Крутить и дышать! А вы как проводите свободное время?!» — подписал снимок певец.

Чуть позже Дмитрий объяснил одной из своих поклонниц, почему была сделана именно такая композиция. «Слава богу я с арками, эркерами, постаментами, обелисками не конкурирую! Но сори, что просто арку не сфотографировал, зато на моем фоне она масштабнее и выигрышнее смотрится — такова задумка».

Дима Билан/instagram.com

О знаменитом писателе, на фоне которого он сфотографирован, Билану-то почем-то не обмолвился ни одним словом. Возможно, это тоже определенная задумка.

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Дима Билан

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«Крутить и дышать!»: Билан заделался в велосипедисты
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