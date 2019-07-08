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Хилькевич подарит одному из своих подписчиков выигранный ею автомобиль

Об этом актриса сообщила в на своей странице в Instagram. Речь идет об автомобиле ВАЗ-2101, разукрашенном звездными автографами.

Хилькевич подарит одному из своих подписчиков выигранный ею автомобиль
Анна Хилькевич / www.instagram.com/annakhilkevich/

Совсем недавно внушительный десант звезд российского шоу-бизнеса шумно погулял на свадьбе рэпера T-killah и телеведущей Марии Беловой. Среди гостей мероприятия была и известная актриса Анна Хилькевич.

Молодожены в качестве одного из подарков для присутствующих на торжестве гостей приготовили автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули». Причем все звездные персоны вечера должны были оставить свой автограф и пожелания молодым на машине.

Как выяснилось, счастливой обладательницей «копейки» стала именно Хилькевич, выиграв в специальном свадебном конкурсе. Однако актриса решила порадовать своих поклонников и подарить автомобиль им. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«В общем)) сегодня на свадьбе у Саши и Маши я выиграла…. тачку. На этой машине подписи не только друзей, но ещё и артистов, футболистов и известных певцов))) и я решила разыграть эту машину дальше среди вас, моих подписчиков, и подарить ее кому-то из вас!» — написала звезда сериала «Универ. Новая общага».

Условия конкурса Анна Хилькевич пообещала сообщить в ближайшее время. Также актриса отметила, что лично вручит ключи от автомобиля победителю.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что российский футболист Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу к своему близкому другу T-killah на костылях. Спортсмен не мог пропустить такое важное событие, даже несмотря на проблемы со здоровьем.

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Хилькевич подарит одному из своих подписчиков выигранный ею автомобиль
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