Домашний стиль: Навка опубликовала фото без макияжа

Татьяна Навка в августе отметит четвертую годовщину со дня свадьбы с Дмитрием Песковым. Фигуристка счастлива в браке. В День семьи, любви и верности спортсменка показала снимок своей большой семьи, о которой всегда и мечтала. Не так давно она отправилась на гастроли в Турцию. Именно там этим летом туристы, как и местные жители, смогут насладиться ее шоу «Руслан и Людмила». В перерывах между работой она устраивает фотосессии и проводит время с дочкой Надеждой.

больше по теме Пляжный стиль: Навка предстала в летнем образе Фигуристка на отдыхе покаталась на яхте в купальнике и необычном платье.

Навка рассказала, что в летом ее наследница буквально не может жить без ягод и фруктов.

«Обожаем всей семьёй этот сезон за свежие и сочные фрукты! Надюша, вообще, мне кажется, готова питаться только ими. Причём в любом виде: свежие, фруктовые салатики, соки, смузи, сорбет, пюре… Мы уже перепробовали почти все возможные варианты, так что если у кого-то есть ещё идеи, как с пользой использовать свежие фрукты, то буду благодарна за рецептики!», — написала фигуристка в соцсети.

Она добавила фото, на котором запечатлена в домашней обстановке в отеле с дочкой. Надежда забралась на стол, где стоял блюда с фруктами и различными ягодами. В кадре Навка не побоялась предстать без макияжа. «Девочки, какие вы хорошие», «Татьяна такая красивая даже без макияжа», «Какое яркое сочное фото», «Браво! Вы не стесняетесь без макияжа! Круто!», «Надо же быть такой естественной и нежной», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Татьяна признавалась, что не ограничивает себя в питании, чтобы оставаться в форме. Она занимается йогой, а также много тренируется на льду, поэтому и обладает стройной фигурой. На днях спортсменка показала фигуру в купальнике и кружевном платье. Поклонникам пляжный образ звезды пришелся по вкусу.