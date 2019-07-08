ЗВЕЗДЫ

Вайкуле вспомнила, как чудом не погибла в ДТП

Автомобиль певицы занесло на осенней скользкой дороге.

Вайкуле вспомнила, как чудом не погибла в ДТП
Вайкуле могла погибнуть в ДТП/globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о происшествии, которое могло стоить ей жизни. По ее словам, она только каким-то чудом не погибла в ДТП вместе со своим гражданским супругом музыкантом Андреем Латковским.

Лайма Вайкуле могла погибнуть в ДТП/globallookpress.com

«Я ехала за рулем и ела яблоко. Рядом сидел Андрей. Машину занесло на скользкой осенней дороге, и мы вылетели с трассы. Было, конечно, очень страшно. Когда автомобиль остановился, то Андрей упирался во все, что можно. А я, как сидела, так и сидела. Я не противилась своей судьбе. Если мне было угодно бы погибнуть в тот момент, то я бы погибла. Я полностью доверяю своей судьбе», — сказала звездная исполнительница.

Также Лайма Вайкуле рассказала, почему они с Андреем Латковским так и не сыграли свадьбу, хотя знают друг друга уже почти 50 лет. Сначала, как она заметила, сами этого не хотели, потому что их бы просто не пустили в другие страны, так как они оба музыканты. А потом, как сказала Вайкуле, и желание выходить замуж куда-то ушло.

«Я никогда не чувствовала себя невестой. Сегодня ты невеста, а завтра вы поняли, что чувства ушли, вы ошиблись и расстались. Зачем мне это надо?» — задала она вопрос ведущему, который так и остался без ответа.

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Андрей ЛатковскийБорис КорчевниковЛайма ВайкулеПрограмма "Судьба человека"

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Вайкуле вспомнила, как чудом не погибла в ДТП
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