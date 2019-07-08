Уроки этикета: Мария Шарапова показала искусство сервировки стола

Российская теннисистка, 32-летняя Мария Шарапова в последнее время увлечена темой красивого обустройства дома и быта. Буквально на днях Мария приобрела трехэтажный особняк стоимостью в три миллиона долларов с роскошным видом на побережье океана в Лос-Анджелесе и опубликовала на своих аккаунтах видеоэкскурсию по дому. Сейчас Мария проводит время в Лондоне и публикует в Instagram фото с ланча на свежем воздухе с игристым белым вином и деликатесами, доставленными с частной фермы.

На фото стеклянный стол стоит в окружении деревьев, накрыт он на несколько персон. Лаконичные белые тарелки, хрустальные бокалы, пару блюд с легкой закуской, большой деревянный поднос с сыром — все просто и со вкусом. Еда и пара бутылок игристого белого вина доставлены для спортсменки с частной фермы, о чем она и рассказала в комментариях.

Кстати, осенью прошлого года Мария опубликовала в аккаунте фотографию Александра Гилкса, британского миллионера, с которым сейчас состоит в отношениях. Возможно для него Шарапова и постаралась создать такую красоту.

Как рассказала Шарапова о своем новом доме в Лос-Анджелесе американскому журналу Architectural Digest, она была одержима процессом его создания. «Я прилетала с турнира и сразу же шла на строительную площадку или в офис, где работали над проектом. Практически вся работа была полностью на мне, и я ничего никому не делегировала. Что касается стилистики, то я люблю минимализм».