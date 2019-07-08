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Дизайнер Джей Ло мечтает работать с Меган Маркл

Креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен восхищается женой принца Гарри.

Дизайнер Джей Ло мечтает работать с Меган Маркл
Дизайнер Оливье Рустен восхищается Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Оливье Рустен, занявший пост креативного директора модного дома Balmain в возрасте 25 лет, поделился своими мечтами.

Дизайнер, который в свое время создавал одежду для таких звезд, как Дженнифер Лопес, Рианны, Джастина Бибера, Ким Кардашян, Беллы Хадид и Кенадалл Дженнер, признался, что хотел бы заполучить в свою «копилку» Меган Маркл.

Рустена усыновила белая семья из французского Бордо, когда ему был один год. Дизайнер восхищен герцогиней Сассекской, так как той удалось сломать барьеры.

Когда он был мальчишкой, он часто спрашивал своих приемных родителей, действительно ли они хотели темнокожего ребенка.

Появление же Меган для многих явилось ответом на терзавшие их вопросы. «Я люблю Меган. Это невероятный шаг — внести больше разнообразия, нечто, за что я боролся в своем собственном маленьком мире. Она прекрасна», — заявил он.

Он также признался, что хотел бы одевать ее. «У нее есть уверенность, сексуальность, но в то же время она не выходит за рамки дресс-кода, к которому обязывает королевский протокол», — пояснил Оливье.

А вот что касается Мелании Трамп, то Рустен не уверен, что такая красотка нуждается в дополнительной огранке.

«Только если бы она обратилась ко мне. Я не знаю. Она невероятно красивая женщина. Может быть только,  если бы мы встретились и поговорили», — цитирует главу Balmain Express.

Напомним, что Оливье Рустен стал самым молодым главой французского модного дома после Ив Сен-Лорана, который возглавил фэшн-хаус в 21 год.

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Дизайнер Джей Ло мечтает работать с Меган Маркл
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