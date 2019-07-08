Рианна в фэнтези стиле украсила обложку азиатского издания

Знаменитая американская певица Рианна успевает буквально все. Девушка поет и снимает клипы, разрабатывает собственные линейки косметики, одежды и украшений, встречается с миллионером и зарабатывает при том столько, что Forbes внёс ее в рейтинг самых богатых звезд мирового шоу-бизнеса.

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Но вероятно Рианна хочет зарабатывать еще больше, потому стремится быть в топе и на азиатском рынке. Недавно она снялась для китайского Harper’s Bazaar. На фото, просочившемся до выхода журнала в Сеть, звезда позирует в необычном фантазийном платье из желтой органзы.

Верх платья оголяет плечи Рианны и одну руку. Сзади воротник, очевидно, держится на жестком каркасе и как будто висит в воздухе. Высокая прическа певицы выполнена из свернутых в кольца тугих жгутов. Волосы платье и лицо звезды украшено неоновыми бабочками.

Стоит отметить, что знаменитость уже позировала для этого журнала. В 2015 году она снялась для обложки Harper’s Bazaar в образе гейши.