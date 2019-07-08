ЗВЕЗДЫ

43-летняя жена Мартиросяна опубликовала снимок «без одежды»

Супруга комика примерила минималистичный купальник.

43-летняя жена Мартиросяна опубликовала снимок «без одежды»
Жанна Левина-Мартиросян Фото:instagram.com/jannalevina_martirosyan/

Гарик Мартиросян уже более 20 лет женат на Жанне. Супруга знаменитого артиста старается держаться подальше от сцены и внимательных глаз представителей прессы, однако и у нее есть своя аудитория в социальных сетях.

Жанна Мартиросян любит пошутить ничуть не меньше своего известного мужа. Не так давно она даже выпустила книгу «Дневник жены юмориста», после почтения которой у одной из поклонниц разошлись швы после операции.

Жанна Мартиросян в купальнике. Фото: instagram.com/jannalevina_martirosyan

В своем Instagram Жанна тоже в основном публикует небольшие юмористические зарисовки. Но на этот раз она решила сопроводить пост пикантным снимком. Она выложила фото из раздевалки на пляже, где она стоит, прикрывшись объемной яркой сумкой. Из-за этого создается впечатление, будто супруга комика позирует без одежды.

«Вот так выйдешь из раздевалки на пляж. С одной стороны купальник надела, с другой стороны — только сумку», — пошутила Мартиросян.

Поклонники отметили, что Жанна прекрасно выглядит. Они сделали комплимент ее стройной фигуре и ровному загару.

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43-летняя жена Мартиросяна опубликовала снимок «без одежды»
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