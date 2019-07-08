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Анфиса Чехова намекнула воздыхателям, как можно ее завоевать

Певица купается в любви фолловеров.

Анфиса Чехова намекнула воздыхателям, как можно ее завоевать
Анфиса Чехова Фото: Globallookpress.com

Анфиса Чехова находится в заграничной поездке и регулярно радует своих поклонников новыми снимками. Но на выходных ведущая пожаловалась, что ее посты собирают слишком мало лайков и предположила, что подписчикам неинтересны ее фото и рассказы.

В ответ фолловеры буквально завалили ее комментариями и сообщениями о том, как она дорога им и они хотели бы продолжать читать все, что ей захочется выложить.

«После моего вчерашнего нытья в сторис, что никто меня не любит и подписчики мои неактивны, мой директ взорвался! Столько признаний в любви я получила, столько тепла. Чувствую себя такой глупенькой жёнушкой, которая чуть что пускает сопли своему мужу: «Ты меня не люююююююбишь!» и на следующий день получает цветы и тысячу заверений в его к ней любви», — написала Чехова.

Она призналась, что растрогана таким вниманием, но некоторые решили подбодрить ее не самым традиционным способом и прислали ей в директ фотографии своих половых органов. Она шутливо заметила, что для того, чтобы ее «завести», нужно фотографировать другие части тела.

«Шлите лучше фото глаз, нас девушек это больше заводит», — написала Анфиса. сопроводив пост кокетливым смайликом.

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Анфиса ЧеховаФото в купальнике

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Анфиса Чехова намекнула воздыхателям, как можно ее завоевать
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