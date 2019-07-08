Тодоренко показала, как Топалов учит семимесячного сына плавать

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в октябре 2018 года. Тогда телеведущая ждала ребенка, поэтому от пышного торжества они отказались. Однако этим летом влюбленные все же сыграли свадьбу, как и мечтали, в Италии. Они собрали родных и близких в старинном особняке в Сорренто. Невеста сменила несколько нарядов, а жених исполнил для нее песню. На торжество они потратили больше семи миллионов рублей.

Влюбленные несколько дней наслаждались красочными закатами на фоне вулкана Везувий, а потом сменили место отдыха. Теперь они уже находятся в Греции, где разместились в фешенебельном отеле. Медовый месяц супруги проводят, купаясь и загорая. Влад также присматривает за сыном, чтобы и его возлюбленная тоже могла расслабиться. Малышу Михаилу семь месяцев. Это путешествие стало для него уже не первым.

Тодоренко расслабляется на острове Крит, принимая солнечные ванны и отказавшись хоть на время от работы. Накануне она засняла, как ее муж купается в бассейне и учит плавать своего наследника. Певец держал ребенка на руках, и они вместе плавали вдоль бортика бассейна. Михаила также поддерживает специальный надувной круг для детей. На Регине был купальник лазурного цвета, а от макияжа она отказалась. Волосы звезда собрала в хвост. На видео заметно, что она не снимает обручальное кольцо даже в бассейне.

«Вот оно — идеальное утро. Пока мама отдыхает, отец на дежурстве», — заявила Тодоренко.

Она также показала, что Топалов занимается спортом даже на отдыхе. Она засняла, как он прыгает через скакалку, пока она нянчится с наследником. Телеведущая похвалила мужа за внутреннюю дисциплину. «День два. Картина не меняется. Молодец! Вот это сила воли! Вот это мужик. Ты — мой мужик», — произнесла она.