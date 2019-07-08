ЗВЕЗДЫ

В Сети появилось новое фото дочки Пугачевой и Галкина

Елизавета вежливо поприветствовала своих подписчиков.

В Сети появилось новое фото дочки Пугачевой и Галкина
Лиза Галкина/instagram.com

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой популярны теперь не столько благодаря звездным родителям, сколько из-за постов, видео и фото из их жизни, которые регулярно размещаются в социальных сетях. Очередной кадр малышки Лизы порадовал многочисленных фанатов звездного семейства.
Под фото очаровательного личика девочки в Instagram скромно написано: «Всем привет».  Этого оказалось достаточно, чтобы в ее адрес посыпались дружелюбные и теплые комментарии: «Здесь на Гаррика похожа», «Обожаю Лизу-милашку!», «Лапочка!», «Аллино счастье!», «Куколка».

Елизавета Галкина/instagram.com/@elizaveta_galkinaa

Несколькими часами ранее появилось и архивное видео дочери Галкиной и Пугачевой, подписанное: «Здесь Лизочке всего полтора года». Белокурая малышка в чепце играет с папой Максимом, а мама Алла качает наследницу на кресле-качалке.

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Здесь Лизочке всего полтора года.. ❤️ #елизаветагалкина #аллапугачева #максимгалкин #лизагалкина

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Звездная семья проводит июль в Юрмале, на Рижском взморье, которое Алла Борисовна полюбила в давние времена — в золотую эпоху совместного творчества с латышским композитором Раймондом Паулсом. Правда, похоже, в Прибалтике семья находится уже и не в полном составе. Накануне Максим Галкин разместил у себя в Instagram видео, где снята узкая улочка с видом на море, а за кадром слышен колокольный звон. «Италия. В поисках Благовеста», — подписал ролик Максим.

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Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаМаксим Галкин

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В Сети появилось новое фото дочки Пугачевой и Галкина
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