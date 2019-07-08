Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже

Несколько лет длился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. В итоге все шестеро детей остались с матерью. Теперь актриса о них заботится, а вот ее экс-муж лишь иногда видится с ними. В свои 44 года девушка продолжает сниматься в кино, поэтому не обходится без услуг няни. Недавно бебиситтер рассказала, что Джоли относится к наследникам, как к взрослым и разрешает им пить алкоголь. Няню это сильно беспокоит.

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Тем не менее голливудская звезда старается все свободное время посвящать детям и порой даже берет их с собой на съемки. На минувших выходных она провела время с 10-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Они ходили по магазинам в Лос-Анджелесе. Похоже, что сразу после этого Джоли уехала в Париж. Накануне там ее засняли папарацци. Актриса гуляла по городу в бежевом платье с широким поясом. Образ она дополнила алой помадой, туфлями-лодочками и солнцезащитными очками. Рядом с ней шла ее крестная мама.

Актриса Жаклин Биссет (Jacqueline Bisset) была облачена в темно-синий костюм и черные туфли. Стоит отметить, что в 74 года не каждая женщина так хорошо выглядит. Она не только крестная, но и близкая подруга семьи Анджелины. Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли. Неизвестно, все ли дети приехали в столицу Франции вместе со звездой. Однако Вивьен была замечена в отеле. Она смиренно ждала свою маму, пишет HollywoodLife.

Напомним, что лишь трое из шестерых наследников являются биологическими детьми Джоли и Питта — Шайло, Нокс и Вивьен. Остальных пара усыновила. Мэддоксу уже 17 лет, Паксу — 15, а Захаре — 14.

В последнее время поклонники обеспокоены сильной худобой девушки. Недавно она даже упала в обморок на съемочной площадке и ей потребовалась помощь медиков.