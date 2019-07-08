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Шутка дня: «Уральские пельмени» нашли «гирю от ума»

Популярные артисты в ироничной форме дали совет, как найти цель в жизни.

Шутка дня: «Уральские пельмени» нашли «гирю от ума»
"Уральские пельмени"/instagram.com

Остроумие «Уральских пельменей» имеет поистине удивительное свойство, достаточно тонко и с юмором чувствовать происходящее вокруг. Вот и сегодня они поделились в Instagram шуткой дня, которую назвали «Гиря от ума».

«Тебе грустно? Не хочется работать и нет цели в жизни? Возьми ипотеку!»

Безусловно, умение шутить поднимает настроение себе и окружающим. Но некоторым этот талант позволяет еще и неплохо зарабатывать. Так выступление «Уральских пельменей» на корпоративных праздниках стоит от 1,5 до 2 миллионов рублей. Интересно, что некоторые из этих артистов-юмористов иногда работают и по бартеру, например, выступают в элитном отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в гостинице, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, российское творческое объединение из Екатеринбурга «Уральские пельмени» было организовано в 1993 году, вначале как команда КВН, а с 2009 года как собственное одноименное юмористическое шоу.

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"Уральские пельмени"

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Шутка дня: «Уральские пельмени» нашли «гирю от ума»
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