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Боярская без мужа снялась для портретного фото с цветами

Актриса театра и кино не скрывает: когда она отправляется в город по делам, с детьми остается ее муж - Максим Матвеев.

Боярская без мужа снялась для портретного фото с цветами
Елизавета Боярская (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

На личной страничке в Instagram актриса театра и кино — 33-летняя Елизавета Боярская — опубликовала свежий кадр. На портретном снимке знаменитость запечатлена без супруга Максима Матвеева.

«Воскресный вечер», – лаконично подписала фото актриса.

Примечательно, что в одном из интервью дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского призналась: она спокойно может оставить грудного сына на попечении мужа. Когда Елизавете нужно отправиться в город по делам или съездить на репетицию, всю заботу о сыновьях берет на себя Максим. Он может накормить детей, сходить с ними на прогулку и при необходимости  уложить спать.

Кроме того, Боярская не стала скрывать, что считает себя ревнивым человеком. По словам актрисы, она прекрасно понимает, что не имеет права лишать возлюбленного внутренней свободы, также Елизавета выступает против домашних скандалов, считая, что многие женщины «пилят» своих мужей попусту. Рассуждая о семейной жизни, знаменитость заявила, что делает все для того, чтобы ее второй половинке было комфортно рядом с ней.

Напомним, что у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева есть семилетний сын Андрей. Также пара воспитывает младшего наследника —  семимесячного Григория, малыш появился на свет в декабре.

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Елизавета БоярскаяМаксим Матвеев

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Боярская без мужа снялась для портретного фото с цветами
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