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Вся в маму: дочь Толкалиной дебютировала на сцене

Мария Михалкова выступила на родине Канта.

Вся в маму: дочь Толкалиной дебютировала на сцене
Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой Фото: instagram.com/welcometomaria

Дочь знаменитой пары актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова с детства увлекается рисованием. Девушка заявила о желании продолжить обучение изобразительному искусству в университете.

По стопам родителей девушка не пошла и, очевидно, никто на этом не настаивал. Но неожиданно Мария решила выйти на сцену вместе с матерью. В минувшие выходные актриса с дочерью прибыли в Калининград для того, чтобы выступить в честь Дня города.

В своем микроблоге Мария опубликовала отрывок выступления. На видео она с выражением читает стихотворение Пушкина «Пророк». Видно, что Любовь Толкалина невероятно гордится дочерью, с ее лица не сходит улыбка и она постоянно снимает Марию на телефон.

«День города Калининграда! Главная сцена))) Калининград читающий. Я ещё раз поздравляю всех жителей с праздником! И хочу сказать, что для меня, для нас с мамой @tolkalinaliuba, большой честью было выступать для вас сегодня», — написала Мария.

Она призналась, что ранее уже бывала на родине Канта и ей всегда нравился этот город, но дело не только в общей атмосфере, а в том, что именно здесь родился избранник девушки.

«Так получилось, что в Калининграде родился и вырос мой любимый. Возможно, мне так хорошо здесь ещё и из-за этого», — добавила Мария.

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Тэги:

дети звездЕгор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская

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Вся в маму: дочь Толкалиной дебютировала на сцене
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