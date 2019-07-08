Жених Дженнифер Лопес успокоил певицу во время нервного срыва

Не так давно стало известно, что между Дженнифер Лопес и ее новым избранником Алексом Родригесом назрел серьезный конфликт. Звезда настаивала, что не выйдет замуж без брачного контракта, предусматривающего внушительный «штраф» за измену со стороны будущего мужа. Родригес же, в свою очередь, настаивал, что это унизительно и тогда жене стоит платить ему за каждый год без измен.

больше по теме Жених Дженнифер Лопес потребовал от певицы два миллиона в год Алекс Родригес считает, что звезда должна платить за свою подозрительность.

Но очевидно, пара урегулировала свои разногласия, потому что во время последнего концерта жених оказал Дженнифер Лопес поддержку. В Сеть попало видео, на котором 49-летняя звезда находится на грани срыва после неудачного выступления.

Дженнифер жалуется, что ей было очень сложно во время последнего шоу. Напряжение достигло предела, и у нее открылось носовое кровотечение прямо на сцене. Знаменитость выглядит крайне взволнованной и едва сдерживает слезы.

На что Родригес уверяет ее, что это было прекрасное выступление и она хорошо справилась.

«Это было лучшее шоу, что я видел в своей жизни. Вы, ребята, просто взорвали этот субботний вечер! Ты в очередной раз доказала, что ты суперзвезда, детка. И я смотрю каждое твое шоу и могу сказать, что они становятся только лучше», — трогательно сказал Алекс.