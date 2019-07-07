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Собчак показала подросшего сына после критики хейтеров

Чуть ранее телеведущую осудили за «неприличные» фото Платона в Сети. Ксения моментально ответила на едкие комментарии и продолжила публиковать снимки и видео с наследником.

Собчак показала подросшего сына после критики хейтеров
Ксения Собчак Фото: globallookpress.com

За жизнью 37-летней журналистки Ксении Собчак всегда пристально следили и поклонники, и недоброжелатели. Особое внимание к ней приковано в последние месяцы – телеведущая развелась с супругом Максимом Виторганом из-за романа с режиссером Константином Богомоловым. Однако ради сына Ксения сумела сохранить дружеские отношения с бывшим мужем.

Накануне Собчак показала в блоге короткий ролик, где главным героем стал Платон. На видео мальчик «управляет кораблем» и обещает отвезти маму в открытое море. Картинку дополняет красивый закат над водной гладью.

«Мой капитан» — подписала ролик в своем блоге телеведущая.

Недавно в Сети на Ксению буквально набросились из-за снимка ее сына. Собчак опубликовала в блоге фото Платона, который без купального костюма гуляет по пляжу. Хейтеры тут же начали осуждать Ксению, говоря, что ребенок не должен находиться в общественном месте в подобном виде.

Но Собчак трудно задеть такими высказывания. Она быстро ответила всем недоброжелателям и попросила следить за своими детьми, а ее сына оставить в покое.

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Собчак показала подросшего сына после критики хейтеров
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