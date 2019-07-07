Виктория и Дэвид Бкекхэмы потратили на годовщину 12 тысяч фунтов

Виктория и Дэвид Бекхэмы — одна из самых красивых и крепких пар в западном шоубизнесе. Не так давно чета отпраздновала 20 годовщину свадьбы и, судя по всему, не скупилась.

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Как передает Cengnews, пара отправилась в Париж и провели там по настоящему роскошный день. Они устроили себе частную экскурсию по Версалю. Публикуя фотографии из знаменитого дворца Виктория в утку заметила, что была бы не прочь переехать.

Затем их ждал ужин в одном из лучших ресторанов французской столицы Guy Savoy с семью переменами блюд и дорогим вином. Помимо этого Бекхэмы провели ночь в элитном отеле и отправились домой на частном самолете.

В общей сложности празднование годовщины обошлось знаменитой паре в 12 тысяч фунтов, что эквивалентно примерно миллиону российских рублей. Но вероятно звезды могут позволить себе такие траты.

Стоит напомнить, что в день годовщины Бекхэмов трогательно поздравили сыновья. Они поблагодарили родителей за свое счастливое детство и пожелали им счастья.