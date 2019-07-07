Алла Пугачева показала необычный снимок дочери

Алла Пугачева и Максим Галкин растят очаровательных двойняшек Лизу и Гарри. Отец часто публикует видеоролики с играми и диалогами наследников, из-за чего они быстро стали популярны в Сети.

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Сама Примадонна в отличие от своего молодого супруга не часто пользуется социальными сетями, и новые шедевры от Лизы и Гарри появляются в основном в аккаунте Максима. Но на этот раз именно Пугачева опубликовала новое необычное фото дочери.

На черно-белом снимке Лиза стоит в профиль и, хитро прищурившись, смотрит в объектив.

«Лизок и ее глазок», — игриво подписала фотографию певица.

Коллеги Пугачевой мгновенно отреагировали на снимок — Игорь Николаев, Алика Смехова, Александр Ревва и Наталья Ким поставили эмодзи сердечки.

Поклонники же отметили, что именно на этом снимке Лиза очень похожа на свою знаменитую мать.

«Глазок мамин у Лизок», «Лиза на вас похожа очень», «Вся в маму!», «Вылитая Алла Борисовна», — написали в комментариях.