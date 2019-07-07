Софи Тернер «ненароком» показала роскошное бриллиантовое кольцо

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас решили пожениться целых два раза. Первая свадьба в Лас-Вегасе была тихой и только для своих, зато во второй раз знаменитости устроили торжество по высшему разряду.

Бракосочетание состоялось в старинном замке во Франции, на Софи было нежное платье от Louis Vuitton. Но главное украшение невесты на первых снимках было не особенно заметно, поэтому актриса решила исправить ситуацию.

В своем микроблоге она опубликовала видео, в котором, как бы ненароком показала в камеру свое роскошное обручальное кольцо, которое будто бы полностью состоит из бриллиантов.

«Что ж, у меня медовый месяц и я не слежу за новостями, но все равно узнала, что женская футбольная команда Великобритании проиграла на чемпионате мира. Это печально», — сказала Софи то и дело подставляя в камеру новое кольцо.