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Софи Тернер «ненароком» показала роскошное бриллиантовое кольцо

Новоиспеченная миссис Джонас очевидно гордится новым статусом.

Софи Тернер «ненароком» показала роскошное бриллиантовое кольцо
Софи Тернер Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас решили пожениться целых два раза. Первая свадьба в Лас-Вегасе была тихой и только для своих, зато во второй раз знаменитости устроили торжество по высшему разряду.

Бракосочетание состоялось в старинном замке во Франции, на Софи было нежное платье от Louis Vuitton. Но главное украшение невесты на первых снимках было не особенно заметно, поэтому актриса решила исправить ситуацию.

Софи Тернер
Софи Тернер Фото: instagram.com/sophiet

В своем микроблоге она опубликовала видео, в котором, как бы ненароком показала в камеру свое роскошное обручальное кольцо, которое будто бы полностью состоит из бриллиантов.

«Что ж, у меня медовый месяц и я не слежу за новостями, но все равно узнала, что женская футбольная команда Великобритании проиграла на чемпионате мира. Это печально», — сказала Софи то и дело подставляя в камеру новое кольцо.

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бриллиантыДжо Джонасдрагоценностиобручальное кольцосвадьбы звездСофи Тернер

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Софи Тернер «ненароком» показала роскошное бриллиантовое кольцо
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