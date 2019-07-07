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Нетребко прогулялась по итальянскому берегу в коротких шортах и топе

Летний наряд выгодно подчеркнул женственную фигуру исполнительницы.

Нетребко прогулялась по итальянскому берегу в коротких шортах и топе
Анна Нетребко Фото: globallookpress.com

Оперная певица Анна Нетребко вместе с семьей сейчас находится в Италии. После нескольких выступлений в дуэте с мужем Юсифом Эйвазовым она решила сделать паузу и немного отдохнуть. Для того чтобы «зарядить батарейки», 47-летняя исполнительница выбрала прогулку по пляжу.

Нетребко приехала к морю именно в тот момент, когда началась сильная гроза. Стихия ее ничуть не испугала. Она, напротив, наслаждалась каждым моментом «светового шоу». Для отдыха Анна выбрала простой наряд – короткие шорты и топ, которые подчеркнули ее женственную фигуру. Фото и видео с прогулки она опубликовала в блоге.

«Вы боитесь грозыу? Я нет» — подписала новую публикацию оперная дива.

Большинство поклонников певицы начали беспокоиться за нее. Они напомнили Нетребко, что находиться в грозу у пляжа крайне опасно.

«Сидела вот в такую грозу у моря, наслаждалась. Пока молния, не ударила в метре от меня. Я почувствовала этот жар от неё. С тех пор, очень боюсь. Опасно у моря, в грозу»; «Бросьте со стихией играть» — прокомментировали публикацию исполнительницы фанаты.

Еще один момент, на который обратили внимание поклонники Анны, — ее фигура. Пользователи Сети восхитились внешним видом своего кумира.

«Аннушка огонь»; «Какие красивые ноги!» — сделали комплимент оперной диве подписчики.

Анна Нетребко не раз заявляла, что полностью довольна своей фигурой. Все разговоры о ее лишнем весе она тут же пресекает и добавляет, что не собирается изнурять себя диетами. Певица не посещает спортивный зал, а также не равнодушна к калорийным блюдам. В перерывах между репетициями и концертами она изучает все новые и новые рецепты.

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Нетребко прогулялась по итальянскому берегу в коротких шортах и топе
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