Алибасов впервые после отравления попробовал нормальную еду

В прошлом месяце вся страна с замиранием сердца следила за состоянием здоровья Бари Алибасова. Известный российский продюсер совершил ужасную ошибку — перепутал напиток с опасным бытовым химикатом и выпил его.

Он был доставлен в НИИ Склифосовского, где его погрузили в медикаментозный сон, провели операцию и долгое время держали под наблюдением. После выписки Алибасову было разрешено употреблять только жидкую и протертую пищу, например, детское питание.

Но на этой неделе продюсер наконец сходил в ресторан и поделился с поклонниками радостью от обычной еды.

«Накормили человеческой едой, впервые за месяц. Овощной крем-суп с лососем объедение», — написал Алибасов.

Поклонники порадовались за знаменитость, пожелали ему здоровья и как можно скорее вернуться к привычному рациону.