И снова вместе: Бузова «случайно» встретилась с Батрутдиновым на фотосессии

Ольга Бузова не сдается, пытаясь найти свою любовь. После расставания с Дмитрием Тарасовым певица попытала счастья в собственном реалити-шоу «Замуж за Бузову». Тимур Батрутдинов подтвердил звание завидного холостяка, приняв участие в третьем сезоне одноименной передачи. Давние друзья не смогли построить отношения, поэтому решили помочь друг другу.

Недавно канал ТНТ анонсировал новое шоу, где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут выбирать друг другу вторых половинок. Поклонники видят, что между звездами есть симпатия, однако ни певица, ни комик не спешат заводить отношения друг с другом.

Во время очередной фотосессии в белом платье Ольга Бузова призналась в Stories, что случайно встретилась с резидентом Comedy Club. Звезды нежно обнялись и позировали в студии, поэтому поклонники не поверили в совпадение. Батрутдинов примерил темный классический костюм, из-за чего пара отдаленно напоминала молодоженов.

«Мы пока ещё до конца не понимаем, на что мы идём. Но мы точно знаем одно — мы хотим любви», — написала Ольга Бузова в Istagram.

Подписчики выразили надежду, что Ведущая «Дома-2» найдет свое счастье с юмористом. В комментариях Бузова благодарила поклонников за теплые слова. Некоторые нетерпеливые фанаты просят от звезд скорейшей свадьбы и детей.