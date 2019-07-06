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Сестра Влада Топалова уходит в декрет

Event-агенство Алины занималось подготовкой свадьбы певца и Регины Тодоренко.

Сестра Влада Топалова уходит в декрет
Влад Топалов и его сестра Алина. Фото: instagram.com/alina_topalova/

Алина Топалова поделилась в Instagram результатами своей работы. Сестра известного певца является главой event-агенства. Именно она организовала свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии. Для Алины торжество оказалась важным как в карьере, так и в личной жизни.

Сестра Влада Топалова поблагодарила всех, кто помог устроить торжество на шикарной вилле возле морского побережья. Алина рада, что организовала праздник для брата, его невесты и своих родных. В ближайшее время свадьба Влада Топалова станет последним мероприятием перед заслуженным перерывом.

«Ну а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу своей жизни. Спасибо всем, кто был там и видел это своими глазами», — написала Алина Топалова в Instagram.

Напомним, что Влад Топалов попал в неприятности накануне свадьбы. Певец потерял багаж с костюмом в аэропорту. Жених попросил у подписчиков смокинг для торжества. Как выяснилось, помощь не понадобилась. За два дня Топалов нашел чемодан и оказался перед невестой в подобающем костюме.

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Сестра Влада Топалова уходит в декрет
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