Соколовский объяснил, почему изменял Рите Дакоте

Певец сожалеет, что причинил боль бывшей жене, но больше его совесть не мучает.

Почти год назад Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским. Певица тяжело переживала развод с мужем. Причиной стали многочисленные измены артиста. У пары осталась маленькая дочка Мия, ради которой Дакота поддерживает приятельские отношения с экс-супругом.

Влад Соколовский впервые подробно рассказал о расставании. Певец заявил, что был неверен из-за непростого периода в жизни. По его словам, ему «сорвало крышу и потянуло во все тяжкие». Поэтому Соколовский начал встречаться с другими девушками.

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Певец раскаялся, что причинил боль Рите Дакоте, но сейчас не испытывает муки совести. Он оставил ошибки в прошлом и намерен двигаться вперед. Соколовский открыт для нового опыта и отношений, но не хочет ввязываться в серьезный роман. Поэтому певец иногда знакомится с девушками в соцсетях и проводит с ними время. Об этом Влад Соколовский рассказал в программе «Тема» на RU.TV.