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Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной

Подписчики оказались грубее известного актера.

Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной
Станислав Садальский. Фото: globallookpress

Недавно Маша Распутина взорвала Сеть фотографиями. Подписчики певицы раскритиковали «новое» лицо. Многим особенно не понравился нос, который напоминает нос Майкла Джексона. Однако позже негативные комментарии исчезли. Остались только восхищения со стороны поклонников.

Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей. «Кому как, но она мне нравится очень», — признался актер. В Instagram Садальский написал, что изменения во внешности начинаются с изменений мыслей и привычек. По его мнению, именно неправильные эмоции провоцируют старение.

Также Станислав Садальский подчеркнул связь внутренней красоты с внешней. Актер обратился к певице, назвав её по настоящему имени: «Думаю, мало кто тебя узнает, Алла Николаевна Агеева».

Подписчики Садальского не разделили восторг актера. Если он считает, что с пластикой Маша Распутина выглядит красиво, то его поклонники придерживаются другого мнения.

«Буратино? Майкл Джексон? Кто это?», «Узнали. Распутина Маша. Нос, как у Джексона сделали», «Дешево и вульгарно, с ее деньгами можно было сделать дорого и красиво», — написали в комментариях.

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Маша Распутинапластические операцииСтанислав Садальский

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Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной
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