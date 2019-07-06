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Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов

Актриса отказалась от сладкого и мучного, но вес не уходил в течение года.

Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов
Валентина Рубцова. Фото: globallookpress

Валентина Рубцова заметно постройнела после беременности. Дочка актрисы Софья недавно закончила первый класс. Звезда «Универа» гордится тем, что девочка растет не по годам смышленой. Рубцова наслаждается материнством, но после родов столкнулась с проблемой лишнего веса.

Актриса призналась, что махнула на себя рукой, занимаясь воспитанием дочки. Валентина Рубцова решила много есть, так как кормила грудью. В итоге она поправилась на 15 килограммов.

Во время съемок продюсеры намекнули Рубцовой, что стоит сбросить вес. Точкой невозврата стали проблемы со здоровьем. Когда Валентина Рубцова страдала от болей в спине, окончательно решила похудеть.

Путь к стройной фигуре был долгим – Валентина Рубцова пыталась прийти в форму два с половиной года. Поначалу актриса отказалась от сладкого и мучного, но это не дало нужного эффекта.

«От сахара, одного из самых сильных наркотиков, крайне сложно отказаться, но у меня получилось. Однако вес еще год стоял на месте. Искренне не понимала: почему? Потом подключила физические нагрузки. И самое главное — стала пить чистую воду. По три литра в день. Постепенно все стабилизировалось», — рассказала Валентина Рубцова порталу «СтарХит».

После похудения актриса чувствует себя прекрасно. Благодаря физическим нагрузкам и ежедневной зарядке Рубцова села на шпагат. Состояние кожи и волос улучшилось благодаря диете. Актриса считает, что сейчас выглядит лучше, чем в свои 20 лет.

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беременность и родыВалентина Рубцовапохудение после родов

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Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов
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