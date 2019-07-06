ЗВЕЗДЫ

Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини

Певица проводит время на греческом курорте.

Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Полина Гагарина. фото: instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина не скрывает, что в начале карьеры обладала пышными формами. Она много работала над собой, чтобы похудеть. В 2017 году певица стала мамой во второй раз. Своему мужу Дмитрию Исхакову она подарила дочку Мию. Позже артистка призналась, что именно перед этой беременностью была довольна своей фигурой. Теперь она почти каждый день занимается с тренером, чтобы оставаться в форме.

С наступлением лета многие звезды разъехались по теплым краям. Гагарина не стала исключением. Сначала она с мужем посетила Париж, где состоялась Неделя моды. Там девушка провела несколько дней и даже приняла участие в презентации нового аромата от Lancome. А уже на выходные артистка приехала в Грецию. Теперь она может полностью расслабиться и позагорать, чем и занимается. В соцсети Полина поделилась пляжными фото.

В кадре она запечатлена в купальнике с белым верхом и темно-зеленым низом. Даже на пляже звезда предпочитает выглядеть стильно, поэтому волосы замотала в платок и надела очки с круглыми стеклами. Она позировала на двухместной лежанке со шторами. Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова. «Красотка», — написала она. Многие согласились с ней и оставили Гагариной множество комплиментов.

Правда, некоторые поклонники уверены, что певица перестаралась и выглядит слишком худой. «Ууууужас какая худая!», «Фигура — это параметры. У вас, извините, их нет», «Всему должна быть мера… и худобе тоже… Нет женственности и сексуальности», — высказались подписчики. К слову, утро субботы Полина тоже начала с тренировки. Даже на отдыхе она не дает себе поблажек.

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Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
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