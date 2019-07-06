ЗВЕЗДЫ

Бузова вспомнила свой первый поцелуй

Когда-то ведущую «Дома-2» осыпал поцелуями Дмитрий Тарасов. Певица призналась, что его измена серьезно изменила её жизнь.

Бузова вспомнила свой первый поцелуй
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

В честь дня поцелуев Ольга Бузова предалась воспоминаниям. К сожалению, большинство из них были не очень приятными. Три года назад певица рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

До разрыва ведущая «Дома-2» написала песню «Под звуки поцелуев». Бузова была счастлива, пока не узнала правду – её муж изменяет ей с нынешней женой Анастасией Костенко.

«Тогда я реально засыпала и просыпалась именно под эти звуки, ни о чем даже не догадываясь… Это, конечно, в прошлом, но события того года отложили огромный отпечаток на всю жизнь. Я никогда не смогу понять, как некоторые люди умудряются так искусно лгать и жить двойной жизнью», — написала Ольга Бузова.

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе. Это произошло в 13 лет на отдыхе с бабушкой. Вместе со знакомым мальчиком они залезли под балкон.

Поцелуй был для Бузовой неожиданностью. Ведущая «Дома-2» не знала, что нужно открывать рот, ведь в фильмах видела только прикосновения губ. Поэтому, когда мальчик пытался залезть языком сквозь стиснутые зубы, она убежала. Следующий поцелуй случился только в старшей школе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ТарасовОльга БузоваОльга Бузова последние новостипоцелуй

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова вспомнила свой первый поцелуй
Интересно?
Поделись с друзьями: