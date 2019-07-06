Бузова вспомнила свой первый поцелуй

В честь дня поцелуев Ольга Бузова предалась воспоминаниям. К сожалению, большинство из них были не очень приятными. Три года назад певица рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

До разрыва ведущая «Дома-2» написала песню «Под звуки поцелуев». Бузова была счастлива, пока не узнала правду – её муж изменяет ей с нынешней женой Анастасией Костенко.

«Тогда я реально засыпала и просыпалась именно под эти звуки, ни о чем даже не догадываясь… Это, конечно, в прошлом, но события того года отложили огромный отпечаток на всю жизнь. Я никогда не смогу понять, как некоторые люди умудряются так искусно лгать и жить двойной жизнью», — написала Ольга Бузова.

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе. Это произошло в 13 лет на отдыхе с бабушкой. Вместе со знакомым мальчиком они залезли под балкон.

Поцелуй был для Бузовой неожиданностью. Ведущая «Дома-2» не знала, что нужно открывать рот, ведь в фильмах видела только прикосновения губ. Поэтому, когда мальчик пытался залезть языком сквозь стиснутые зубы, она убежала. Следующий поцелуй случился только в старшей школе.