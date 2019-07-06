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Лолита после разрыва с мужем столкнулась с вниманием других мужчин

Певице стали писать сообщения разные люди, но письма порой были мошеннического толка.

Лолита после разрыва с мужем столкнулась с вниманием других мужчин
Лолита и Дмитрий Иванов. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Лолита не скрывает, что разрыв с мужем дался ей нелегко. В новом ролике в Instagram певица поблагодарила поклонников за поддержку, причем также и от лица своего супруга Дмитрия. Несмотря на расставание, пара продолжает общаться и обмениваться сообщениями, которые присылают им их почитатели.

Лолита. Фото
После расставания Лолита общается с мужем. Скриншот: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Артистка похвалила подписчиков за чувство такта и поздравила с Днем семьи, любви и верности. Однако одно письмо выбило её из колеи. Лолите написал некто Майкл Брайан. Якобы мужчина хочет сбежать из США и встретить ту единственную, поэтому и написал Лолите. Певица так разозлилась, что нецензурно ответила незнакомцу, куда тому следует пойти.

В комментариях подписчики поддержали звезду. Некоторые заявили, что это «развод», на который попадали знакомые женщины. На самом деле по ту сторону экрана скрывается вымогатель и мошенник. Умудренная опытом Лолита сразу раскусила обман, но ей было больно читать сообщение в трудный период своей жизни.

Певица продолжает общаться с поклонниками. Из её слов ясно, что супруги больше не живут вместе, но поддерживают связь. На вопрос подписчицы, как быть счастливой, Лолита ответила: «Через слёзы и дальше. Главное, не жалеть себя, а полюбить. Мне так кажется».

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Лолита после разрыва с мужем столкнулась с вниманием других мужчин
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