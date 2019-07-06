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Меладзе и Джанабаева устроили экстремальный отпуск во Франции

В один из вечеров пара отправилась покорять местный парк развлечений.

Меладзе и Джанабаева устроили экстремальный отпуск во Франции
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: globallookpress.com

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, как и многие их коллеги, решили отдохнуть от работы и уехали в отпуск. Для путешествия они выбрали лазурный берег Франции.

Спокойному и размеренному отдыху влюбленные предпочли экстремальный. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в блоге короткий ролик, на котором она вместе с Валерием покоряет аттракционы.

На видео супруги буквально несутся с горки и летят в воду. В самые страшные моменты Джанабаева прижималась к избраннику, а затем растекалась в улыбке. В прекрасном настроении был и сам Меладзе. Очевидно, что такой отдых пришелся обоим по душе.

Этот пост в блоге певица сопроводила лишь короткой подписью: «Любите такое?».

Поклонники исполнительницы позитивно отнеслись к ее выбору досуга и пожелали паре хорошего и запоминающегося отдыха.

«Такие счастливые. Кто бы что ни говорил, я лично желаю вам всего хорошего», — прокомментировала ролик одна из подписчиц Альбины.

Напомним, недавно певец Валерий Меладзе отметил день рождения, ему исполнилось 54 года. Устраивать пышную вечеринку в честь этого он не стал. Одна из причин – его расстроили массовые беспорядки, которые тогда происходили в Грузии.

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Меладзе и Джанабаева устроили экстремальный отпуск во Франции
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