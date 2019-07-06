Тарасов разменял суд на празднование свадьбы друга

Футболист преувеличил проблемы со здоровьем, чтобы не попасть на слушание об алиментах. Но отметился на празднике.

Дмитрий Тарасов получил травму в одном из последних матчей. Романтическое путешествие с женой по Италии закончилось операцией на правой ноге. Теперь футболист вынужден передвигаться в гипсе на костылях. Болезнь не помешала Тарасову вместе с супругой Анастасией Костенко прийти на свадьбу однофамильца и назывного брата рэпера T-Killah.

Пока футболист поздравлял молодоженов, суд рассматривал дело его экс-супруги Оксаны об алиментах для дочери. Дмитрий Тарасов всеми силами старался уменьшить выплаты, однако суд отклонил иск уже во второй раз. Бывшая жена по-прежнему просит почти полмиллиона рублей в месяц.

Дмитрий Тарасов не явился на заседание. Адвокат футболиста отправил телеграмму, в которой просил отложить разбирательство из-за тяжелого состояния здоровья.

Нет ничего удивительного в том, что Дмитрий Тарасов старается затянуть судебное разбирательство. В прошлом месяце футболист лишился работы, поэтому старается экономить на всем. Впрочем, это не помешало спортсмену отплясывать на костылях в ресторане на Барвихе. Об этом сообщает портал Super.