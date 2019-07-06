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Тарасов разменял суд на празднование свадьбы друга

Футболист преувеличил проблемы со здоровьем, чтобы не попасть на слушание об алиментах. Но отметился на празднике.

Тарасов разменял суд на празднование свадьбы друга
Дмитрий Тарасов. Фото: globallookpress

Дмитрий Тарасов получил травму в одном из последних матчей. Романтическое путешествие с женой по Италии закончилось операцией на правой ноге. Теперь футболист вынужден передвигаться в гипсе на костылях. Болезнь не помешала Тарасову вместе с супругой Анастасией Костенко прийти на свадьбу однофамильца и назывного брата рэпера T-Killah.

Пока футболист поздравлял молодоженов, суд рассматривал дело его экс-супруги Оксаны об алиментах для дочери. Дмитрий Тарасов всеми силами старался уменьшить выплаты, однако суд отклонил иск уже во второй раз. Бывшая жена по-прежнему просит почти полмиллиона рублей в месяц.

Дмитрий Тарасов не явился на заседание. Адвокат футболиста отправил телеграмму, в которой просил отложить разбирательство из-за тяжелого состояния здоровья.

Нет ничего удивительного в том, что Дмитрий Тарасов старается затянуть судебное разбирательство. В прошлом месяце футболист лишился работы, поэтому старается экономить на всем. Впрочем, это не помешало спортсмену отплясывать на костылях в ресторане на Барвихе. Об этом сообщает портал Super.

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T-KillahалиментыДмитрий Тарасовсудебное заседаниетравма ноги

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Тарасов разменял суд на празднование свадьбы друга
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