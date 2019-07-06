ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева пожаловалась на мучительные головные боли

Телеведущая перепробовала много средств, чтобы избавиться от недомоганий, но ни одно так и не помогло.

Кудрявцева пожаловалась на мучительные головные боли
Лера Кудрявцева Фото: globallookpress.com

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева встревожила коллег и поклонников своим заявлением. В одном из блогов она написала, что ей срочно нужен толковый врач – который день знаменитость мучается от головных болей. Чтобы избавиться от недомоганий, супруга хоккеиста Игоря Макарова пробовала многие средства и методики, но ничего так и не помогло.

«Замучали головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже, таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать», — написала Кудрявцева.

И поклонники, и звездные коллеги предложили Лере начать с МРТ, а уже после этого исследования искать специалиста. Об этом, в частности, сказала актриса Алика Смехова.

Подруга Кудрявцевой Анфиса Чехова считает, что необходимо искать доктора за границей, а именно в Южной Корее.

«Лерыч, я бы посоветовала тебе поехать на чекап в Корею. Я тут нахожусь. Тут очень хорошо ищут причины всего! Или в Кивач! Там тоже докапываются до первопричин! Еще могу отправить тебя к крутому врачу из Канады. Он диагностирует хорошо! И своим аппаратом квантовой медицины лечит!» — обратилась к Кудрявцевой Чехова.

Лера Кудрявцева. Фото
Кудрявцеву мучают головные боли Фото: globallookpress.com

Слова подруги ведущая программы «Секрет на миллион» пока оставила без ответа.

Напомним, Анфиса уже несколько дней находится в Южной Корее. Она проходит процедуры по коррекции фигуры. В Сети даже появились слухи, что Чехова собирается сделать пластическую операцию в Сеуле. Но телеведущая их опровергла.

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Кудрявцева пожаловалась на мучительные головные боли
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