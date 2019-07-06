Рудковская в платье с цветочным узором устроила съемку в Париже

Яна Рудковская — одна из самых известных модниц в нашей стране. Она не пропускает ни одного значимого показа и плотно сотрудничает с Dior. В 2017 году в платье этого бренда продюсер была облачена, когда обвенчалась с Евгением Плющенко. В гардеробе знаменитости есть сотни нарядов и большинство из них — вечерние и бальные платья. Однако от новых покупок она никогда не отказывается.

Сейчас Яна находится в Париже, где проходит Неделя моды. Порой в день она посещает несколько показов и светских ужинов. Продюсер уже увидела новую коллекцию одежды Ульяны Сергеенко, а накануне она поужинала в саду Тюильири, где отведала пудинг с черной икрой. Новый выход Рудковской не заставил себя долго ждать. Утром в субботу она устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни. Для съемки девушка облачилась в кружевное платье темного оттенка с узором в виде цветов и глубоки декольте.

Поклонники пришли в восторг от ее нового образа. «Потрясающе красивое платье», «Обворожительны!», «Яна, спасибо вам за то, что умеете показать красивые платья женственно на высшем уровне!», «Платье великолепное, как и всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Яна в свою очередь продолжает переживать из-за сбоя в работе Instagram. «Мне пишут с Владивостока и с Алтая, что мои обновления не видят! Еще меня почему-то не видит с 30 июня: Австралия, Америка, Мексика и Бразилия», — отметила она. Поклонники заверили, что видят ее публикации и посоветовали не переживать.