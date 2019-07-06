ЗВЕЗДЫ

Рудковская в платье с цветочным узором устроила съемку в Париже

Светская львица продолжает посещать мероприятия в рамках Недели моды.

Рудковская в платье с цветочным узором устроила съемку в Париже
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская — одна из самых известных модниц в нашей стране. Она не пропускает ни одного значимого показа и плотно сотрудничает с Dior. В 2017 году в платье этого бренда продюсер была облачена, когда обвенчалась с Евгением Плющенко. В гардеробе знаменитости есть сотни нарядов и большинство из них — вечерние и бальные платья. Однако от новых покупок она никогда не отказывается.

Сейчас Яна находится в Париже, где проходит Неделя моды. Порой в день она посещает несколько показов и светских ужинов. Продюсер уже увидела новую коллекцию одежды Ульяны Сергеенко, а накануне она поужинала в саду Тюильири, где отведала пудинг с черной икрой. Новый выход Рудковской не заставил себя долго ждать. Утром в субботу она устроила фотосессию на фоне Эйфелевой башни. Для съемки девушка облачилась в кружевное платье темного оттенка с узором в виде цветов и глубоки декольте.

Поклонники пришли в восторг от ее нового образа. «Потрясающе красивое платье», «Обворожительны!», «Яна, спасибо вам за то, что умеете показать красивые платья женственно на высшем уровне!», «Платье великолепное, как и всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Яна в свою очередь продолжает переживать из-за сбоя в работе Instagram. «Мне пишут с Владивостока и с Алтая, что мои обновления не видят! Еще меня почему-то не видит с 30 июня: Австралия, Америка, Мексика и Бразилия», — отметила она. Поклонники заверили, что видят ее публикации и посоветовали не переживать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская в платье с цветочным узором устроила съемку в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: