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Секреты стройности: Лопырева поделилась своим рационом питания

Модель следит за питанием и предпочитает зеленые овощи.

Секреты стройности: Лопырева поделилась своим рационом питания
Виктория Лопырева. Фото: globallookpress

Молодая мама Виктория Лопырева восхищает поклонников стройной фигурой. Модель смогла быстро восстановиться после родов – все благодаря правильному питанию и спорту. Звезда решила не раскрывать всех секретов красоты, но поделилась с подписчиками своим рационом.

Лопырева заявила, что не сидит на строгих диетах, поскольку они ей не подходят. По собственной системе питания модель составила рацион на каждый день. Звезда давно отказалась от газировки, пакетированных соков, курицы, свинины, куриных яиц, молочных продуктов, сахара. Она предпочитает есть свежие зеленые овощи, индейку и рыбу.

Виктория Лопырева. Фото
Лопырева считает брокколи и шпинат секретом тонкой талии. Фото: globallookpress

На завтрак Виктория Лопырева ест смузи из йогурта на основе кокоса. Сахар заменяется на сироп агавы, после добавляются семена чиа. Вместо куриных яиц Лопырева ест перепелиные. Также в холодильнике звезда хранит голубику, тыкву, авокадо.

«То, как мы выглядим – это отражение того, как мы к себе относится», – объяснила важность диеты Виктория Лопырева. При этом она подчеркнула, что перед началом любой диеты нужно сдать биохимический анализ крови.

Модель часто делает свежевыжатый сок из граната, поскольку страдает из-за пониженного гемоглобина. На ланч Лопырева готовит салат из авокадо, оливкового масла, лимонного сока, зерен граната и кедровых орешков. Также звезда советует перед приемом готовой пищи съедать один-два огурца, которые запустят пищеварение.

На ужин Виктория Лопырева ест запеченную индейку с вареными брокколи или тушеным шпинатом. По словам модели, именно это сочетание продуктов обеспечило ей талию в 60 сантиметров.

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Виктория Лопыревадиетасекрет стройной фигуры

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Секреты стройности: Лопырева поделилась своим рационом питания
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