Анна Седокова резко ответила хейтеру в Сети

На исполнительницу буквально набросились поклонники после ее участия в откровенной фотосессии.

Внешний вид или наряд певицы Анны Седоковой нередко становится поводом для большой дискуссии в Сети. В мае поклонники и недоброжелатели долго говорили о целлюлите на бедрах исполнительницы после появления в Интернете ее неприглядных фото. Сегодня же в блоге Седоковой началось уже новое обсуждение.

Накануне она прилетела в Одессу, где даст концерт под открытым небом. Перед этим исполнительница поучаствовала в крайне откровенной фотосессии. На фото Седокова предстанет в полуобнаженном виде в окружении участниц своего шоу. Наряды у девушек не менее откровенны, чем у самой певицы.

«Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым. До вечера», — подписала короткий ролик со съемки Анна.

Хейтеры моментально отреагировали на новый пост бывшей солистки группы «ВИА Гра». Негативных комментариев из часа в час становится все больше.

«Мы, слава Богу, не Европа, и для нас это никогда нормой или «искусством» не будет!»; «Аня!!!!!! Остановись!!!!! Это отталкивает от тебя!»; «Вы же сама мама!!! Караул!!!!!!!; «Мда, не зря у вас бывший муж дочь забрал», — высказались в адрес Седоковой пользователи Сети.

Последнюю реплику Анна пропустить не могла. Она долгое время боролась за дочь, а затем налаживала отношения с бывшим мужем. Седокова попросила «доброжелателя» держать свое мнение при себе.

Однако далеко не все комментарии были негативными. Нашлись и те, кто вступился за любимую певицу и призвал ее даже не реагировать на обвинения и оскорбления в Сети.