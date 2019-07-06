Волочкова выразила уверенность, что Лолита подстраховалась брачным контрактом

По словам балерины, певица явно стала предусмотрительнее после пяти браков. Впрочем, Дмитрий Иванов может оспорить брачный договор.

Недавно Лолита потрясла поклонников чистосердечным признанием. После девяти лет совместной жизни певица решила расстаться с пятым мужем – тренером в сквош Дмитрием Ивановым. Лолита тяжело переживает неприятности в личной жизни, однако после нескольких неудачных браков артистка предусмотрела развод.

«Люблю Лолиту и надеюсь, что у нее все будет хорошо. Она сильная, красивая женщина. Если все же дело дойдет до развода, артистка подстраховала себя брачным контрактом. Все-таки как-никак пятый раз замужем», — рассказала Анастасия Волочкова «Комсомольской правде».

В случае, если Лолита и Дмитрий Иванов решат разделить имущество, все, что куплено в браке, останется личной собственностью. На данный момент певица владеет двумя квартирами в Москве, дачей в Подмосковье, а также недвижимостью в Болгарии.

По закону, Дмитрий Иванов может оспорить брачный договор, если заявит в суде, что не отдавал отчет своим действиям. Тогда имущество придется делить поровну. Впрочем, друзья певицы уверены – экс-супруг никогда так не поступит. По словам знакомых, Иванов искренне любил Лолиту, поэтому не станет портить ей жизнь. Пока что супруги не подавали на развод.