ЗВЕЗДЫ

Волочкова выразила уверенность, что Лолита подстраховалась брачным контрактом

По словам балерины, певица явно стала предусмотрительнее после пяти браков. Впрочем, Дмитрий Иванов может оспорить брачный договор.

Волочкова выразила уверенность, что Лолита подстраховалась брачным контрактом
Лолита. Фото: globallookpress

Недавно Лолита потрясла поклонников чистосердечным признанием. После девяти лет совместной жизни певица решила расстаться с пятым мужем – тренером в сквош Дмитрием Ивановым. Лолита тяжело переживает неприятности в личной жизни, однако после нескольких неудачных браков артистка предусмотрела развод.

Дмитрий Иванов и Лолита. Фото
Если Дмитрий Иванов оспорит брачный договор, он претендует на всю недвижимость Лолиты. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

«Люблю Лолиту и надеюсь, что у нее все будет хорошо. Она сильная, красивая женщина. Если все же дело дойдет до развода, артистка подстраховала себя брачным контрактом. Все-таки как-никак пятый раз замужем», — рассказала Анастасия Волочкова «Комсомольской правде».

В случае, если Лолита и Дмитрий Иванов решат разделить имущество, все, что куплено в браке, останется личной собственностью. На данный момент певица владеет двумя квартирами в Москве, дачей в Подмосковье, а также недвижимостью в Болгарии.

По закону, Дмитрий Иванов может оспорить брачный договор, если заявит в суде, что не отдавал отчет своим действиям. Тогда имущество придется делить поровну. Впрочем, друзья певицы уверены – экс-супруг никогда так не поступит. По словам знакомых, Иванов искренне любил Лолиту, поэтому не станет портить ей жизнь. Пока что супруги не подавали на развод.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибрачный контрактДмитрий ИвановЛолитаЛолита последние новостиЛолита рассталась с мужемРазвод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова выразила уверенность, что Лолита подстраховалась брачным контрактом
Интересно?
Поделись с друзьями: